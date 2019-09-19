Россия предложила Киеву возобновить прямые поставки газа

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Прямые поставки российского газа не осуществляются с 2015 года

На трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе российская сторона предложила возобновить прямые поставки газа в Украину. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщают российские СМИ.

Как рассказал Новак, Москва предложила возобновить прямые газовые поставки в Украину, которые не осуществляются с 2015 года. Новак добавил, что рассматриваются все варианты поставок газа.

"Они (украинская сторона - ред.) приняли наши предложения в работу, они рассматривают и прямые поставки, и реверс. Для них важно понимать объемы и ценовые условия", - отметил он.

Напомним, ранее в России предложили временно продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, если Киев не успеет внедрить третий энергопакет, который предусмотрен нормами Евросоюза.

Однако, как писало РБК-Украина, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергорынка Марош Шефчович заявил о невозможности продления действующего газового контракта. По словам представителя ЕС, продление контракта невозможно, потому что со стороны Украины изменится субъект договора.

Добавим, сегодня,19 сентября, в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры. Участие в переговорах принимали представители Украины, России и Европейского союза.