Україна повинна готуватися до припинення транзиту газу, - Вітренко

Київ всеодно повинен готуватися до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2020 року. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на сторінці у Facebook.

За словами Вітренка, російська сторона продовжує відмовлятися від спільної позиції України та Європейського союзу щодо умов газових переговорів. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

"Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит", - наголосив він.

Також директор "Нафтогазу" додав, що сторони готові продовжувати консультації щодо впровадження Україною європейських норм та їх застосування до нового контракту на транзит газу.

"Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну і не давати використовувати ці тристоронні "консультації" як виправдання будівництва "Північного потоку-2", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що на переговорах в Брюсселі запропонував Києву відновити прямі поставки російського газу в Україну. Новак додав, що на переговорах розглядаються всі варіанти поставок газу.

Як відомо, сьогодні у Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори. Участь в переговорах щодо транзиту газу брали представники України, Росії та Європейського союзу.