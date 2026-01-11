"Укладіть угоду, поки не пізно": Трамп виступив з новими погрозами Кубі

Президент США Дональд Трамп знову виступив з погрозами на адресу Куби. Зокрема він заявив, що на острів більше не потраплять "нафта та гроші", а також висунув Гавані вимогу "укласти угоду, поки не пізно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
"Куба багато років жила за рахунок великої кількості нафти та грошей з Венесуели. Натомість Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, але більше не буде!", - написав він.
Трамп заявив, що більшість кубінських спеціалістів, які охороняли венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, "мертві від нападу США", а Венесуела, мовляв, більше "не потребує захисту від бандитів та вимагачів, які тримали їх у заручниках".
"Венесуела тепер має Сполучені Штати Америки, найпотужнішу армію у світі (безумовно!), щоб захистити себе, і ми її захистимо. Більше ані нафти, ані грошей на Кубу не надійде - нуль! Я наполегливо раджу їм - укладіть угоду, поки не пізно!", - додав президент США.
Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в результаті здійснивши затримання диктатора країни Ніколаса Мадуро. Диктатора військові США вивезли до Америки разом з його дружиною Сілією Флорес.
При цьому під час операції США у Венесуелі загинули 100 осіб. Було вбито охорону захопленого Ніколаса Мадуро, а також кубинських військових та розвідників. Американські сили втратили кілька людей пораненими, більшість з яких вже повернулася на службу.
Зазначимо, що в день проведення операції, 3 січня, Трамп натякнув, що після Венесуели наступною може стати Куба. При цьому він запевнив, що військових дій проти Куби нібито не розглядає. А у Державному департаменті США різко висловилися про кубинський уряд, назвавши його "великою проблемою".