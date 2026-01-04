ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США натякнули уряду Кубі на "великі проблеми" після Венесуели

США, Неділя 04 січня 2026 20:59
UA EN RU
США натякнули уряду Кубі на "великі проблеми" після Венесуели Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В США різко висловилися про кубинський уряд, назвавши його "великою проблемою". Зазначається, що розвиток подій на Кубі викликає серйозну стурбованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо у програмі "Meet The Press" на NBC News.

"У них великі проблеми", - заявив Рубіо, назвавши кубинський уряд "проблемним".

Він також підтвердив критичну позицію США щодо режиму Куби.

"Я не думаю, що це якась таємниця, що ми не великі шанувальники кубинського режиму", - зазначив держсекретар США.

Куба вже давно перебуває під пильною увагою США через політичні обмеження та економічну кризу.

Рубіо не вперше критикує кубинський режим, нагадуючи про обмеження прав людини та свободи слова на острові. Його останні заяви підкреслюють тривалу позицію США щодо Куби та актуальність міжнародної уваги до урядових проблем у країні.

Санкції США проти Куби

Президент США Дональд Трамп затвердив меморандум, який передбачає посилення санкційного тиску на Кубу.

У січні 2025 року він також анулював низку рішень попередньої адміністрації Джо Байдена щодо острова - зокрема скасував документ про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму та відновив обмеження на фінансові операції з кубинськими юридичними особами.

Пізніше стало відомо, що США припиняють дію міграційних програм для країн, які перебувають у кризовому стані, серед яких опинилася й Куба.

Водночас Державний департамент оголосив про запровадження безпрецедентних візових санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, пояснивши це порушеннями прав людини та утисками свободи слова на острові.

Операція США у Венесуелі

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно реалізували масштабну операцію у Венесуелі. За його словами, Ніколаса Мадуро разом із дружиною затримали та вивезли за межі країни.

Кубинська влада відкрито висловилювала підтримку венесуельському керівництву, назвавши дії проти режиму Ніколаса Мадуро втручанням у внутрішні справи суверенної держави. У Гавані заявляли, що Венесуела має право самостійно визначати свій політичний курс без зовнішнього тиску.

Після операції в США Трамп зробив ряд заяв про інші країни, зокрема Мексику, Кубу. Він їм теж пригрозив, заявляючи, що Мексикою нібито "керують картелі" і з цим "потрібно щось робити".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Куба
Новини
Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк
Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем