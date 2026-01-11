"Заключите сделку, пока не поздно": Трамп выступил с новыми угрозами Кубе

"Куба много лет жила за счет большого количества нефти и денег из Венесуэлы. Зато Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше не будет!", - написал он.

Трамп заявил, что большинство кубинских специалистов, которые охраняли венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, "мертвы от нападения США", а Венесуэла, мол, больше "не нуждается в защите от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках".

"Венесуэла теперь имеет Соединенные Штаты Америки, самую мощную армию в мире (безусловно!), чтобы защитить себя, и мы ее защитим. Больше ни нефти, ни денег на Кубу не поступит - ноль! Я настойчиво советую им - заключите сделку, пока не поздно!", - добавил президент США.