"Укладіть угоду, поки не пізно": Трамп виступив з новими погрозами Кубі

Президент США Дональд Трамп знову виступив з погрозами на адресу Куби. Зокрема він заявив, що на острів більше не потраплять "нафта та гроші", а також висунув Гавані вимогу "укласти угоду, поки не пізно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social .

"Куба багато років жила за рахунок великої кількості нафти та грошей з Венесуели. Натомість Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, але більше не буде!", - написав він.

Трамп заявив, що більшість кубінських спеціалістів, які охороняли венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, "мертві від нападу США", а Венесуела, мовляв, більше "не потребує захисту від бандитів та вимагачів, які тримали їх у заручниках".

"Венесуела тепер має Сполучені Штати Америки, найпотужнішу армію у світі (безумовно!), щоб захистити себе, і ми її захистимо. Більше ані нафти, ані грошей на Кубу не надійде - нуль! Я наполегливо раджу їм - укладіть угоду, поки не пізно!", - додав президент США.