"Заключите сделку, пока не поздно": Трамп выступил с новыми угрозами Кубе

США, Воскресенье 11 января 2026 15:59
"Заключите сделку, пока не поздно": Трамп выступил с новыми угрозами Кубе Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп снова выступил с угрозами в адрес Кубы. В частности он заявил, что на остров больше не попадут "нефть и деньги", а также выдвинул Гаване требование "заключить сделку, пока не поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"Куба много лет жила за счет большого количества нефти и денег из Венесуэлы. Зато Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше не будет!", - написал он.

Трамп заявил, что большинство кубинских специалистов, которые охраняли венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, "мертвы от нападения США", а Венесуэла, мол, больше "не нуждается в защите от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках".

"Венесуэла теперь имеет Соединенные Штаты Америки, самую мощную армию в мире (безусловно!), чтобы защитить себя, и мы ее защитим. Больше ни нефти, ни денег на Кубу не поступит - ноль! Я настойчиво советую им - заключите сделку, пока не поздно!", - добавил президент США.

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в результате осуществив задержание диктатора страны Николаса Мадуро. Диктатора военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес.

При этом во время операции США в Венесуэле погибли 100 человек. Были убиты охрана захваченного Николаса Мадуро, а также кубинские военные и разведчики. Американские силы потеряли несколько человек ранеными, большинство из которых уже вернулась на службу.

Отметим, что в день проведения операции, 3 января, Трамп намекнул, что после Венесуэлы следующей может стать Куба. При этом он заверил, что военных действий против Кубы якобы не рассматривает. А в Государственном департаменте США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой".

