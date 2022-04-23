Под угрозой провокаций. Как Украина будет праздновать Пасху во время войны

Российская Федерация и раньше не сдерживалась перед обстрелами церквей в Украине.

"Пасха - один из важнейших праздников для всех христиан. Но для рашистов нет ничего святого. ​​Поэтому правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными: минобороны РФ фактически сейчас угрожает обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. Многочисленные бомбардировки святынь ярко свидетельствуют о том, что в России отсутствует уважение к церквям", - писало Управление государственной охраной Украины.

Согласно данным Госспецсвязи, Россия также может прибегнуть и к кибератакам во время праздников, поскольку в этот период наши граждане будут активно пользоваться мессенджерами и социальными сетями, чтобы, например, поздравить своих родственников.

Госспецсвязи предоставило несколько полезных советов, о том, как не стать жертвой киберпреступников.

Как в Украине будут праздновать Пасху:

Фото: комендантский час в Пасхальную ночь в Украине (скрин)

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, регион отказался от богослужений на Пасху в храмах. Также он призвал местных как можно быстрее эвакуироваться.

Запорожская область отказалась от ночных богослужений на Пасху. Однако, в связи с праздниками 23 и 24 апреля, комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.

В столице также предупредили о возможных провокациях со стороны России, а ночные богослужения будут проходить в онлайн-трансляции. Между тем комендантский час продлится с 23:00 до 5:00.

"Ради безопасности граждан и упреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (суббота) до 5:00 утра (воскресенье). Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!",- заявил мэр города Виталий Кличко.

По словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, сейчас есть данные о том, что со стороны оккупантов возможны обстрелы по территории региона. Комендантский час продлится с 19:00 до 05:00.

"Есть у нас данные о том, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь, поэтому я всех прошу остаться дома сегодня... И завтра по возможности никуда не ходите", - заявил Ким.

Как отметил руководитель Харьковской области Олег Синегубов, в регионе меняется время комендантского часа: она продлится с 19:00 до 05:00. Ночных богослужений в области не будет.

С начала во Львовской области отменили комендантский час на праздники, однако из-за диверсионной угрозы, было принято решение все же не рисковать. В Пасхальную ночь комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.

По словам председателя Закарпатской ОГА Виктора Никиты, Россия отказалась от Пасхального перемирия.

"По имеющейся разведывательной информации оккупанты планируют в Пасхальную ночь провокации и ракетные обстрелы, в частности храмов по всей территории Украины, что может привести к массовым жертвам. Враг имеет целью посеять панику и дестабилизировать ситуацию", - пишет Никита.

В области комендантский час будет действовать с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

"В связи с этим по всей территории Украины во всех регионах освящение будет проходить с 05:00 утра 24 апреля",- добавляет Никита.