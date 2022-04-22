В Луганской области на Пасху в храмах не будет богослужений, - глава ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в регионе не будет богослужений на Пасху в храмах. Он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Гайдая .

"В Луганской области богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут пасхи", - написал глава ОВА.

По его словам, в области будет "военная Пасха" - только в мыслях жителей. Он призвал их покинуть регион, если они хотят, чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому все привыкли.

"Как хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут утром", - добавил Гайдай.