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Украинцев предупредили о возможности кибератак на Пасху

Новина українською →
Украина, Суббота 23 апреля 2022 12:32
Украинцев предупредили о возможности кибератак на Пасху Фото: украинцев предупредили о возможных кибератаках на Пасху (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может попытаться осуществить новые кибератаки на Пасху. Украинцам дали советы для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что на праздники украинцы будут активно пользоваться мессенджерами и соцсетями для поздравления родных. Обычно вражеские хакеры используют актуальные и чувствительные темы для атак.

Госспецсвязи предоставило несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников:

  • Не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенных файлов, отправленных в письмах с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные поздравительные открытки или праздничное видео.
  • С осторожностью относитесь и к подобным сообщений от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберпреступниками.
  • Сами не распространяйте сомнительной информации, полученной из неизвестных источников.
  • Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.
  • С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями о денежных выплатах или другой "помощи к праздникам". Проверяйте такую информацию на официальных источниках.

Напомним, украинцев предупредили, что Россия может обстреливать церкви на Пасху.

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