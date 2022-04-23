Украинцев предупредили о возможности кибератак на Пасху

Россия может попытаться осуществить новые кибератаки на Пасху. Украинцам дали советы для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Отмечается, что на праздники украинцы будут активно пользоваться мессенджерами и соцсетями для поздравления родных. Обычно вражеские хакеры используют актуальные и чувствительные темы для атак.

Госспецсвязи предоставило несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников: