Николаев и Харьков меняют время комендантского часа на Пасху. Львов возвращает

В регионах Украины приняли решение изменить продолжительность комендантского часа на Пасху. В Николаеве и Харькове, например, он начнется сегодня в 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления местных властей.

Как заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, комендантский час в Николаеве будет с 19:00 до 05:00.

"Есть у нас данные о том, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь, поэтому я всех прошу остаться дома сегодня… И завтра по возможности никуда не ходите", - отметил он.

Руководитель Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в регионе также меняется время комендантского часа - он продлится с 19:00 до 05:00. Ночных богослужений не будет.

В то же время глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что из-за диверсионной угрозы принято решение о возобновлении комендантского часа в пасхальную ночь с 23:00 до 05:00. В дальнейшем ежедневно комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.