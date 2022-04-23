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В Запорожской области ночных богослужений на Пасху не будет

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Запорожье, Суббота 23 апреля 2022 13:20
В Запорожской области ночных богослужений на Пасху не будет Фото: в Запорожской области проведение ночных богослужений на Пасху не будет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожской области ночных богослужений на Пасху не будет. Комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Проведение ночных богослужений в Запорожской области не планируется", - говорится в сообщении ОВА.

Верующим предложили присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно - через трансляции на телевидении или онлайн.

В ОВА напомнили, что в связи с праздниками 23 и 24 апреля комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.

Напомним, в Луганской области отменили богослужения на Пасху в храмах. В регионе не осталось ни одной целой церкви.

Отметим, в связи с Пасхой в ряде регионов Украины изменили время комендантского часа. В частности, об этом сообщили администрации Николаевской, Харьковской и Львовской областей.

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