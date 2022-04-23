Під загрозою провокацій. Як Україна святкуватиме Великдень під час війни

Російська Федерація й раніше не стримувалась перед обстрілами церков в Україні.

"Великдень - одне з найважливіших свят для всіх християн. Але для рашистів немає нічого святого. ​​Тож правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними: міноборони РФ фактично зараз погрожує обстріляти українські церкви у Великодню ніч. Численні бомбардування святинь яскраво свідчать про те, що у Росії відсутня будь-яка повага до церков", - писало Управління державною охороною України.

Згідно з даними Держспецзв'язку, Росія також може вдатися й до кібератак під час свят, оскільки в цей період наші громадяни будуть активно користуватися месенджерами й соціальними мережами, аби, наприклад, привітати своїх родичів.

Держспецзв'язку надало декілька корисних порад, про те, як не стати жертвою кіберзлочинців.

Як в Україні святкуватимуть Великдень:

Фото: комендантська година у Великодню ніч в Україні (скрін)

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, регіон відмовився від богослужінь на Великдень в храмах. Також він закликав місцевих якнайшвидше евакуюватися.

Запорізька область відмовилась від нічних богослужінь на Великдень. Однак, у зв'язку зі святами 23 й 24 квітня, комендантська година в регіоні діятиме з 19:00 до 05:00.

В столиці також попередили про можливі провокації з боку Росії, а нічні богослужіння відбуватимуться в онлайн-трансляції. Тим часом комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00.

"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!", - заявив мер міста Віталій Кличко.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, наразі є дані про те, що з боку окупантів можливі обстріли по території регіону. Комендантська година триватиме з 19:00 до 05:00.

"Є у нас дані про те, що готуються підлості з боку орків саме в цю ніч, тому я всіх прошу залишитися вдома сьогодні... І завтра по можливості нікуди не ходіть", - заявив Кім.

Як відзначив керівник Харківської області Олег Синєгубов, в регіоні змінюється час комендантської години: вона триватиме з 19:00 до 05:00. Нічних богослужінь в області не буде.

З початку у Львівській області скасували комендантську годину на свята, однак через диверсійну загрозу, було прийнято рішення все ж не ризикувати. У Великодню ніч комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.

За словами голови Закарпатської ОДА Віктора Микити, Росія відмовилась від Великоднього перемир’я.

"За наявною розвідувальною інформацією окупанти планують у Великодню ніч провокації та ракетні обстріли, зокрема храмів по усій території України, що може призвести до масових жертв. Ворог має на меті посіяти паніку й дестабілізувати ситуацію", - пише Микита.

В області комендантська година діятиме з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

"У зв’язку з цим по усій території України у всіх регіонах освячення буде здійснюватися з 05:00 ранку 24 квітня", - додає Микита.