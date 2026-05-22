ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Місце зустрічі Берегове? Сибіга зробив заяву про переговори Зеленського з Мадяром

16:54 22.05.2026 Пт
2 хв
Перший раунд консультацій переговорних команд вже відбувся
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Місце зустрічі Берегове? Сибіга зробив заяву про переговори Зеленського з Мадяром Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Зустріч президента України Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром відбудеться у місці і час, який погодять дипломатичні канали між обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги на онлайн-брифінгу.

Читайте також: Україна та Угорщина розпочали експертні консультації: яке питання хочуть вирішити першим

"Ми будемо цю дату і час визначати, виходячи з треку нашого договірного, виходячи з напрацювань наших переговорних команд, які, до речі, вже сформовані по обидва боки, з Угорського і з нашого боків, відбувся перший раунд консультацій наших переговорних команд", - зазначив він.

Міністр додав, що з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та главою МЗС Угорщини Анітою Орбан дав старт консультаціям, перебуваючи у Швеції.

"Тривали понад шість годин. Я читав звіт, ми внутрішньо зараз обговорюємо результати цих перемовин чи консультацій, і перший мій висновок безумовно - досягнуто прогрес", - підкреслив Сибіга.

Переговори України та Угорщини

Нагадаємо, 20 травня Україна та Угорщина дали старт двостороннім консультаціям на експертному рівні. Під час зустрічей сторони зосередилися на питаннях розвитку добросусідських відносин, захисту прав нацменшин та просування України на шляху до членства в ЄС.

Зазначимо, Андрій Сибіга провів переговори з Анітою Орбан та заявив про готовність розпочати новий етап у відносинах між Києвом і Будапештом.

Крім того, Петер Мадяр також повідомив про початок технічних консультацій з українською стороною щодо гарантування мовних, освітніх і культурних прав угорської меншини на Закарпатті.

Водночас Володимир Зеленський висловив переконання, що між двома державами існують реальні передумови для покращення двосторонніх відносин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Угорщина Андрій Сибіга Петер Мадяр
Новини
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі