Місце зустрічі Берегове? Сибіга зробив заяву про переговори Зеленського з Мадяром

Зустріч президента України Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром відбудеться у місці і час, який погодять дипломатичні канали між обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги на онлайн-брифінгу.

"Ми будемо цю дату і час визначати, виходячи з треку нашого договірного, виходячи з напрацювань наших переговорних команд, які, до речі, вже сформовані по обидва боки, з Угорського і з нашого боків, відбувся перший раунд консультацій наших переговорних команд", - зазначив він.

Міністр додав, що з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та главою МЗС Угорщини Анітою Орбан дав старт консультаціям, перебуваючи у Швеції.

"Тривали понад шість годин. Я читав звіт, ми внутрішньо зараз обговорюємо результати цих перемовин чи консультацій, і перший мій висновок безумовно - досягнуто прогрес", - підкреслив Сибіга.

Переговори України та Угорщини

Нагадаємо, 20 травня Україна та Угорщина дали старт двостороннім консультаціям на експертному рівні. Під час зустрічей сторони зосередилися на питаннях розвитку добросусідських відносин, захисту прав нацменшин та просування України на шляху до членства в ЄС.

Зазначимо, Андрій Сибіга провів переговори з Анітою Орбан та заявив про готовність розпочати новий етап у відносинах між Києвом і Будапештом.