Сибіга вперше зустрівся з новою главою МЗС Угорщини: про що говорили

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини Анітою Орбан. Домовилися про другий раунд консультацій на рівні експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Переговори глав МЗС України та Угорщини відбулася на полях засідання НАТО в Гельсінборгу, Швеція.

Міністри підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин цього тижня та домовилися провести другий раунд наступного тижня.

"Визнаємо важливість прогресу на цьому треку, прагнемо знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. Зі свого боку я підкреслив критичну важливість вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів", - наголосив Сибіга.

Він також поінформував угорську колегу про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційну нову роль Європи.

Міністри погодилися, що відновлення двостороннього діалогу України та Угорщини є позитивним розвитком для обох країн і всієї Європи, скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях.