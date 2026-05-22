Венгрия открыла рынок для украинского зерна и мяса

В Венгрии завершилось действие запрета на импорт части украинской агропродукции, однако дискуссии вокруг ограничений только усиливаются.

Как сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Agroinform.hu.

Венгрия официально завершила действие чрезвычайных правительственных постановлений, которые вводили ограничения на импорт ряда товаров из Украины.

Под запретом ранее находились более 20 категорий агропродукции, в частности:

пшеница;

кукуруза;

семена подсолнечника;

рапс;

мука;

мясо птицы;

яйца.

После завершения режима чрезвычайного положения венгерский парламент перевел часть временных решений в формат постоянных законов. В то же время запрет на украинскую агропродукцию в новый пакет не включили.

Фермеры требуют возвращения ограничений

В крупнейшей аграрной организации страны MAGOSZ заявили, что действующего регулирования недостаточно для защиты венгерских производителей. Там призывают власти отдельно закрепить запрет на импорт украинской продукции уже на законодательном уровне.

В фермерской среде опасаются, что после отмены ограничений конкуренция на внутреннем рынке возрастет, а цены на местную продукцию могут оказаться под дополнительным давлением.

Но стоит сказать, что несмотря на завершение действия запрета, отдельные механизмы контроля импорта остаются в силе. В частности, импортеры и в дальнейшем должны сообщать Национальное управление безопасности пищевой цепи Венгрии о ввозе продукции.

В свою очередь правительство Венгрии еще не озвучило окончательного решения относительно возможного возвращения полного запрета на украинскую агропродукцию.