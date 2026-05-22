Венгрия открыла рынок для украинского зерна и мяса
В Венгрии завершилось действие запрета на импорт части украинской агропродукции, однако дискуссии вокруг ограничений только усиливаются.
Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agroinform.hu.
Венгрия официально завершила действие чрезвычайных правительственных постановлений, которые вводили ограничения на импорт ряда товаров из Украины.
Под запретом ранее находились более 20 категорий агропродукции, в частности:
- пшеница;
- кукуруза;
- семена подсолнечника;
- рапс;
- мука;
- мясо птицы;
- яйца.
После завершения режима чрезвычайного положения венгерский парламент перевел часть временных решений в формат постоянных законов. В то же время запрет на украинскую агропродукцию в новый пакет не включили.
Фермеры требуют возвращения ограничений
В крупнейшей аграрной организации страны MAGOSZ заявили, что действующего регулирования недостаточно для защиты венгерских производителей. Там призывают власти отдельно закрепить запрет на импорт украинской продукции уже на законодательном уровне.
В фермерской среде опасаются, что после отмены ограничений конкуренция на внутреннем рынке возрастет, а цены на местную продукцию могут оказаться под дополнительным давлением.
Но стоит сказать, что несмотря на завершение действия запрета, отдельные механизмы контроля импорта остаются в силе. В частности, импортеры и в дальнейшем должны сообщать Национальное управление безопасности пищевой цепи Венгрии о ввозе продукции.
В свою очередь правительство Венгрии еще не озвучило окончательного решения относительно возможного возвращения полного запрета на украинскую агропродукцию.
Напомним, премьер Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял о необходимости достижения длительного мира в войне РФ против Украины и высказывался относительно будущих отношений Киева и Будапешта.
Также глава МИД Украины Андрей Сибига провел первую личную встречу с новой главой венгерского МИД Анита Орбан.