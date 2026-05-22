Венгрия открыла рынок для украинского зерна и мяса

18:12 22.05.2026 Пт
2 мин
Венгерские фермеры призывают вернуть ограничения на украинскую агропродукцию
aimg Юлия Голованова
Венгрия открыла рынок для украинского зерна и мяса Фото: Венгрия разрешила импорт на часть украинских продуктов (GettyImages)
В Венгрии завершилось действие запрета на импорт части украинской агропродукции, однако дискуссии вокруг ограничений только усиливаются.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agroinform.hu.

Венгрия официально завершила действие чрезвычайных правительственных постановлений, которые вводили ограничения на импорт ряда товаров из Украины.

Под запретом ранее находились более 20 категорий агропродукции, в частности:

  • пшеница;
  • кукуруза;
  • семена подсолнечника;
  • рапс;
  • мука;
  • мясо птицы;
  • яйца.

После завершения режима чрезвычайного положения венгерский парламент перевел часть временных решений в формат постоянных законов. В то же время запрет на украинскую агропродукцию в новый пакет не включили.

Фермеры требуют возвращения ограничений

В крупнейшей аграрной организации страны MAGOSZ заявили, что действующего регулирования недостаточно для защиты венгерских производителей. Там призывают власти отдельно закрепить запрет на импорт украинской продукции уже на законодательном уровне.

В фермерской среде опасаются, что после отмены ограничений конкуренция на внутреннем рынке возрастет, а цены на местную продукцию могут оказаться под дополнительным давлением.

Но стоит сказать, что несмотря на завершение действия запрета, отдельные механизмы контроля импорта остаются в силе. В частности, импортеры и в дальнейшем должны сообщать Национальное управление безопасности пищевой цепи Венгрии о ввозе продукции.

В свою очередь правительство Венгрии еще не озвучило окончательного решения относительно возможного возвращения полного запрета на украинскую агропродукцию.

Напомним, премьер Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял о необходимости достижения длительного мира в войне РФ против Украины и высказывался относительно будущих отношений Киева и Будапешта.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига провел первую личную встречу с новой главой венгерского МИД Анита Орбан.

Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
