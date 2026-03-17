Угорщина знову заступилася за РФ перед Європою: просить про поблажливість
Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь надіслав листа європейським комісарам із проханням призупинити дію тарифів і додаткових мит на імпорт добрив із Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.
Причини звернення Угорщини
У листі Надь зазначив, що зростання світових цін на добрива і невизначеність із поставками, посилена війною в Ірані, створюють серйозні ризики для фермерів ЄС.
Міністр наголосив, що без тимчасового зниження мит до нуля Угорщина може зіткнутися з падінням врожайності та зростанням цін на продукти харчування.
Залежність від імпорту
Видання зазначає, що Угорщина виробляє тільки азотні добрива і повністю залежить від імпорту фосфорних і калійних добрив.
Обмеження на поставки з Росії та Білорусі ускладнюють планування сільськогосподарських робіт і збільшують витрати виробників.
Історичний контекст
Євросоюз посилив мита на добрива з Росії та Білорусі 2025 року після зростання імпорту, яке послідувало за повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Підвищення тарифів викликало побоювання, що Росія перенаправляє обмежені поставки газу на виробництво добрив для підтримки експортних доходів.
Поточна ситуація на ринку
У 2025 році російські поставки в ЄС становили близько 2 млрд євро, проте з початку 2026 року обсяги різко скоротилися через набуття чинності нових мит. Угорщина закликає тимчасово скасувати обмеження, щоб уникнути дефіциту добрив і підтримати стабільність аграрного сектора.
