Угорщина знову заступилася за РФ перед Європою: просить про поблажливість

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь надіслав листа європейським комісарам із проханням призупинити дію тарифів і додаткових мит на імпорт добрив із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico .

Причини звернення Угорщини

У листі Надь зазначив, що зростання світових цін на добрива і невизначеність із поставками, посилена війною в Ірані, створюють серйозні ризики для фермерів ЄС.

Міністр наголосив, що без тимчасового зниження мит до нуля Угорщина може зіткнутися з падінням врожайності та зростанням цін на продукти харчування.

Залежність від імпорту

Видання зазначає, що Угорщина виробляє тільки азотні добрива і повністю залежить від імпорту фосфорних і калійних добрив.

Обмеження на поставки з Росії та Білорусі ускладнюють планування сільськогосподарських робіт і збільшують витрати виробників.

Історичний контекст

Євросоюз посилив мита на добрива з Росії та Білорусі 2025 року після зростання імпорту, яке послідувало за повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Підвищення тарифів викликало побоювання, що Росія перенаправляє обмежені поставки газу на виробництво добрив для підтримки експортних доходів.

Поточна ситуація на ринку

У 2025 році російські поставки в ЄС становили близько 2 млрд євро, проте з початку 2026 року обсяги різко скоротилися через набуття чинності нових мит. Угорщина закликає тимчасово скасувати обмеження, щоб уникнути дефіциту добрив і підтримати стабільність аграрного сектора.