Венгрия снова заступилась за РФ перед Европой: просит о снисхождении

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь направил письмо европейским комиссарам с просьбой приостановить действие тарифов и дополнительных пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico .

Причины обращения Венгрии

В письме Надь указал, что рост мировых цен на удобрения и неопределенность с поставками, усугубленная войной в Иране, создают серьезные риски для фермеров ЕС.

Министр подчеркнул, что без временного снижения пошлин до нуля Венгрия может столкнуться с падением урожайности и ростом цен на продукты питания.

Зависимость от импорта

Издание отмечает, что Венгрия производит только азотные удобрения и полностью зависит от импорта фосфорных и калийных удобрений.

Ограничения на поставки из России и Беларуси затрудняют планирование сельскохозяйственных работ и увеличивают издержки производителей.

Исторический контекст

Евросоюз ужесточил пошлины на удобрения из России и Беларуси в 2025 году после роста импорта, который последовал за полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Повышение тарифов вызвало опасения, что Россия перенаправляет ограниченные поставки газа на производство удобрений для поддержки экспортных доходов.

Текущая ситуация на рынке

В 2025 году российские поставки в ЕС составляли около 2 млрд евро, однако с начала 2026 года объемы резко сократились из-за вступления в силу новых пошлин. Венгрия призывает временно отменить ограничения, чтобы избежать дефицита удобрений и поддержать стабильность аграрного сектора.