Угорська делегація покидає Київ: Орбан розповів, що вони дізналися про стан "Дружби"
Угорська місія, що вивчала стан нафтопроводу "Дружба", завершила роботу в Києві та повертається до Будапешта з результатами, попри відсутність прямого доступу до об'єкта.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Результати візиту
У повідомленні вказується, що за словами керівника групи Габора Цепека, місія зібрала необхідні факти, хоча фахівців не допустили безпосередньо до труби.
Цепек зазначив, що угорський посол Антал Хайзер взяв участь у спеціальній зустрічі для дипломатів, організованій "Нафтогазом", де Будапешт розраховував отримати технічні дані.
Віктор Орбан, коментуючи підсумки поїздки, заявив про політичний тиск на українську сторону з метою отримання відповідей.
"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися", - наголосив угорський прем'єр.
Цепек також зауважив, що робота місії проходила у складних умовах, оскільки Київ перебував під серйозною повітряною атакою.
Проте, за його словами, за результатами консультацій Угорщина тепер "знатиме набагато більше про стан труби".
Що відомо про ситуацію з "Дружбою"
Нагадаємо, що 27 січня 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено внаслідок цілеспрямованого обстрілу з боку РФ. Українська влада нещодавно заявила, що на повне відновлення магістралі знадобиться щонайменше півтора місяця.
Раніше в МЗС України скептично відреагували на приїзд угорської делегації, назвавши їх "туристами", оскільки візит не був офіційно погоджений з Києвом у такому форматі.
Крім того, українська сторона вже провела зустріч для представників десятків іноземних посольств, де детально роз'яснила реальний стан нафтопроводу та причини технічних складнощів.