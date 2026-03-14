Угорська делегація покидає Київ: Орбан розповів, що вони дізналися про стан "Дружби"

22:55 14.03.2026 Сб
2 хв
Попри обмежений доступ до нафтопроводу, угорські експерти заявляють, що дізналися важливе
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Угорська місія, що вивчала стан нафтопроводу "Дружба", завершила роботу в Києві та повертається до Будапешта з результатами, попри відсутність прямого доступу до об'єкта.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Читайте також: Орбан відповів на лист Ющенка звинуваченнями України в "тероризмі"

Результати візиту

У повідомленні вказується, що за словами керівника групи Габора Цепека, місія зібрала необхідні факти, хоча фахівців не допустили безпосередньо до труби.

Цепек зазначив, що угорський посол Антал Хайзер взяв участь у спеціальній зустрічі для дипломатів, організованій "Нафтогазом", де Будапешт розраховував отримати технічні дані.

Віктор Орбан, коментуючи підсумки поїздки, заявив про політичний тиск на українську сторону з метою отримання відповідей.

"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися", - наголосив угорський прем'єр.

Цепек також зауважив, що робота місії проходила у складних умовах, оскільки Київ перебував під серйозною повітряною атакою.

Проте, за його словами, за результатами консультацій Угорщина тепер "знатиме набагато більше про стан труби".

Що відомо про ситуацію з "Дружбою"

Нагадаємо, що 27 січня 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено внаслідок цілеспрямованого обстрілу з боку РФ. Українська влада нещодавно заявила, що на повне відновлення магістралі знадобиться щонайменше півтора місяця.

Раніше в МЗС України скептично відреагували на приїзд угорської делегації, назвавши їх "туристами", оскільки візит не був офіційно погоджений з Києвом у такому форматі.

Крім того, українська сторона вже провела зустріч для представників десятків іноземних посольств, де детально роз'яснила реальний стан нафтопроводу та причини технічних складнощів.

Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
