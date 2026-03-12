"Союзники" Усманова: ЗМІ дізналися, хто вимагає зняти санкції ЄС з російського олігарха

Туреччина, Азербайджан і ще три країни Центральної Азії хочуть домогтися зняття санкцій з російського олігарха Алішера Усманова через прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода ".

Лист Ердогана

За даними журналістів, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розіслав лідерам країн ЄС лист, адресований йому президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У документі турецький лідер наполягає, що Усманов і його сім'я стикаються з "певними труднощами" у відносинах із Туреччиною через обмеження ЄС. Ердоган стверджує, що олігарх нібито вів прозорий бізнес і не фінансував ініціативи уряду РФ.

Водночас Усманов, за словами президента Туреччини, присвятив себе благодійності та "підтримував проєкти, що сприяють відкритості країн Центральної Азії до Заходу".

Ердоган закликав Фіцо підтримати виключення Усманова зі списку для "відновлення його порушених прав".

Окремо турецький лідер запевнив, що не порушуватиме санкції США та Євросоюзу проти Росії.

Крім Туреччини, за олігарха заступилися Азербайджан, Казахстан, Киргизстан і Узбекистан. Раніше вони вже направляли спільне звернення голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн.

Чому Усманов залишається у списку

Незважаючи на вимоги Туреччини та ще низки країн, більшість країн ЄС (25 держав) виступають категорично проти будь-яких поступок. Європейські чиновники нагадують, що 2022 року Усманов був визнаний "довіреною особою Володимира Путіна", яка обслуговує фінансові потоки Кремля.

Також Брюссель враховує його роль у придушенні свободи слова через контроль над газетою "Коммерсантъ", яка зайняла явно прокремлівську позицію під його контролем.

Ба більше, у вересні 2025 року Суд ЄС підтвердив законність санкцій проти Усманова, не знайшовши юридичних підстав для їхнього зняття.

"Чи повинні країни, які навіть не застосовують санкції (проти Росії) і допомагають їх обходити, говорити нам, кого ми повинні виключати?" - заявив у коментарі "Радіо Свобода" один із європейських чиновників.

Шантаж Угорщини та Словаччини

Ситуація навколо Усманова і ще одного олігарха Михайла Фрідмана стала частиною великого політичного торгу. Братислава та Будапешт висунули виключення цих осіб як "критичну умову".

Такий ультиматум дві країни висунули на тлі їхнього конфлікту з Україною навколо нафтопроводу "Дружба", який не працює з кінця січня через російський удар.

Вирішальний момент

Посли країн ЄС зберуться на засідання в Брюсселі вже 13 березня, щоб спробувати знайти консенсус.

Як пише видання, Кіпр, який зараз головує в ЄС, може піти на умови Будапешта і Братислави, щоб не зірвати продовження всього санкційного списку.