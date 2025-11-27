ua en ru
Головна » Новини » Політика

Угорщина за вступ Сербії до ЄС, але проти членства України: Сійярто назвав причину

Угорщина, Четвер 27 листопада 2025 16:28
UA EN RU
Угорщина за вступ Сербії до ЄС, але проти членства України: Сійярто назвав причину Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Угорщина підтримує вступ Сербії до Європейського Союзу, але виступає проти початку переговорів щодо членства України. На це нібито "є економічні причини".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, інтеграція Сербії "покращить економічне зростання ЄС", а затягування її вступу "підриває довіру до союзу".

Водночас Сійярто заявив, що членство України "погіршить бюджет Євросоюзу, загрожує сільському господарству" та є передчасним через війну й високий рівень корупції в країні.

"Так - членству Сербії в ЄС. Ні - членству України в ЄС. Це позиція Угорщини", - наголосив угорський міністр.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.

Водночас єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада.

Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.

Єврокомісія очікує продовження переговорів щодо вступу України до ЄС на рівні робочих груп, попри відсутність одностайної підтримки усіх держав-членів. У цьому контексті вето Угорщини не вплине на загальне рішення.

При цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до ЄС вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Єврокомісії, темпи реформ дозволяють це зробити.

Водночас, на думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку 2030-х років.

Україна Угорщина Сербія Вступ в ЄС
