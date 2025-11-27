ua en ru
Венгрия за вступление Сербии в ЕС, но против членства Украины: Сийярто назвал причину

Венгрия, Четверг 27 ноября 2025 16:28
Венгрия за вступление Сербии в ЕС, но против членства Украины: Сийярто назвал причину Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия поддерживает вступление Сербии в Европейский Союз, но выступает против начала переговоров о членстве Украины. На это якобы "есть экономические причины".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, интеграция Сербии "улучшит экономический рост ЕС", а затягивание ее вступления "подрывает доверие к союзу".

В то же время Сийярто заявил, что членство Украины "ухудшит бюджет Евросоюза, угрожает сельскому хозяйству" и является преждевременным из-за войны и высокого уровня коррупции в стране.

"Да - членству Сербии в ЕС. Нет - членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии", - подчеркнул венгерский министр.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября.

Отметим, что единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС.

Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что для Украины вполне реалистичной является цель завершить переговоры о вступлении в ЕС уже в 2028 году. Согласно оценке Еврокомиссии, темпы реформ позволяют это сделать.

В то же время, по мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов.

