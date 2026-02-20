Угорщина висунула жорсткий ультиматум Україні щодо кредиту ЄС

Звинувачення у шантажі

Угорський міністр назвав дії Києва щодо припинення транзиту нафти "шантажем", який нібито координується з європейськими інституціями. За його словами, Україна намагається спровокувати паливну кризу в Угорщині.

"Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти... щоб створити перебої з постачанням та підвищити ціни на паливо перед виборами", - наголосив Сійярто.

Він також додав, що Будапешт вважає такі кроки порушенням чинних міжнародних домовленостей.

Вимоги Будапешта

Сійярто підкреслив, що Угорщина не змінить свою позицію щодо фінансової допомоги Україні, доки транзит не буде відновлено у повному обсязі.

На думку угорської сторони, Київ начебто нехтує своїми зобов'язаннями перед партнерами.

"Блокуючи транзит нафти, Україна порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Ми не піддамося цьому шантажу", - заявив очільник МЗС Угорщини.