Угорщина висунула жорсткий ультиматум Україні щодо кредиту ЄС

Угорщина блокуватиме виділення Україні 90 мільярдів євро кредиту від Європейського Союзу. Будапешт вимагає відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Угорський міністр назвав дії Києва щодо припинення транзиту нафти "шантажем", який нібито координується з європейськими інституціями. За його словами, Україна намагається спровокувати паливну кризу в Угорщині.
"Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти... щоб створити перебої з постачанням та підвищити ціни на паливо перед виборами", - наголосив Сійярто.
Він також додав, що Будапешт вважає такі кроки порушенням чинних міжнародних домовленостей.
Сійярто підкреслив, що Угорщина не змінить свою позицію щодо фінансової допомоги Україні, доки транзит не буде відновлено у повному обсязі.
На думку угорської сторони, Київ начебто нехтує своїми зобов'язаннями перед партнерами.
"Блокуючи транзит нафти, Україна порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Ми не піддамося цьому шантажу", - заявив очільник МЗС Угорщини.
Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" призвела до чергового загострення між Києвом та Будапештом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Угорщина вже погрожувала вжити контрзаходів через зупинку транзиту російської сировини.
Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно заблокував критично важливі для України 90 млрд євро кредиту, пов'язавши фінансову допомогу з енергетичним питанням.
Експерти наразі аналізують, чи зможе Україна вистояти у цьому енергетичному шантажі та які юридичні наслідки матиме зупинка трубопроводу.
Крім того, на рівні ЄС тривають дискусії про те, чи вимагаютимуть від України терміново відремонтувати інфраструктуру для відновлення прокачування нафти.