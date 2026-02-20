Венгрия выдвинула жесткий ультиматум Украине по кредиту ЕС

Обвинения в шантаже

Венгерский министр назвал действия Киева по прекращению транзита нефти "шантажом", который якобы координируется с европейскими институтами. По его словам, Украина пытается спровоцировать топливный кризис в Венгрии.

"Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти... чтобы создать перебои с поставками и повысить цены на топливо перед выборами", - подчеркнул Сийярто.

Он также добавил, что Будапешт считает такие шаги нарушением действующих международных договоренностей.

Требования Будапешта

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не изменит свою позицию относительно финансовой помощи Украине, пока транзит не будет восстановлен в полном объеме.

По мнению венгерской стороны, Киев якобы пренебрегает своими обязательствами перед партнерами.

"Блокируя транзит нефти, Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Мы не поддадимся этому шантажу", - заявил глава МИД Венгрии.