Приплела й Україну: Угорщина вигадала "зачіпку" для скасування санкцій з нафти та газу РФ

Через війну на Близькому Сході зі світового ринку зникає велика кількість нафти. Це може призвести до зростання цін, тому ЄС має скасувати заборону на імпорт енергоносіїв Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та Reuters .

Орбан звернувся до ЄК

Reuters пише, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що направив листа голові Єврокомісії із закликом скасувати санкції проти енергоресурсів РФ для пом'якшення наслідків зростання цін на нафту.

"Через українську нафтову блокаду і війну на Близькому Сході ціни на нафту в Угорщині також почали стрімко зростати", - зазначив він.

За його словами, "введена Зеленським нафтова блокада" становить серйозну загрозу не тільки для Угорщини та Словаччини, але й для всього ЄС.

"Щоб запобігти небезпеці, нам необхідно прийняти два рішення. По-перше, нам потрібно переглянути і призупинити всі заходи в Європі, включаючи санкції щодо російської енергетики. По-друге, всередині країни нам необхідно запобігти зростанню цін на дизельне паливо і бензин до нестерпного рівня", - заявив Орбан.

Вплив заборони російської нафти на ЄС

Сійярто зазначив, що оскільки ЄС раніше заборонив імпорт російських енергоносіїв, енергетичний вплив війни на Близькому Сході на Європу є значно більшим.

Зокрема, Сійярто зауважив, що в ЄС бракує нафти та інших енергоносіїв не тільки через війну на Близькому Сході, але й через виключення енергоносіїв РФ. Тому, додав він, на європейському ринку є менше нафти та газу, ніж раніше.

"Тому в нинішній ситуації ЄС повинен негайно вжити заходів. Щоб запобігти різкому зростанню цін у всіх сферах в Європі, необхідно негайно скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв", - сказано в заяві угорського міністра.

Сійярто переконаний, що, якщо Брюссель не скасує заборону на імпорт російської нафти й газу, то це завдасть "надзвичайно сильного удару" по економіці ЄС. За його словами, це станеться через зростання цін на енергоносії зростуть, що спричинить зростання всіх цін.

"В Європі існує ризик різкого зростання цін. Брюссель повинен негайно, без ідеологічних міркувань, в інтересах європейського народу і європейської економіки вжити заходів для запобігання різкому зростанню цін", - заявив Сійярто.

Наслідки війни в Ірані для Європи

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи і знову активізує дискусію в ЄС щодо повної заборони російського природного газу.