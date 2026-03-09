Приплела и Украину: Венгрия придумала "зацепку" для отмены санкций по нефти и газу РФ

В результате войны на Ближнем Востоке с мирового рынка исчезает большое количество нефти. Это может привести к росту цен, поэтому ЕС должен отменить запрет на импорт энергоносителей России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и Reuters .

Орбан обратился к ЕК

Reuters пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что направил письмо председателю Еврокомиссии с призывом отменить санкции против энергоресурсов РФ для смягчения последствий роста цен на нефть.

"Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на нефть в Венгрии также начали стремительно расти", - отметил он.

По его словам, "введенная Зеленским нефтяная блокада" представляет серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС.

"Чтобы предотвратить опасность, нам необходимо принять два решения. Во-первых, нам нужно пересмотреть и приостановить все меры в Европе, включая санкции в отношении российской энергетики. Во-вторых, внутри страны нам необходимо предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня", - заявил Орбан.

Влияние запрета российской нефти на ЕС

Сийярто отметил, что поскольку ЕС ранее запретил импорт российских энергоносителей, энергетическое влияние войны на Ближнем Востоке на Европу значительно больше.

В частности, Сийярто отметил, что в ЕС не хватает нефти и других энергоносителей не только из-за войны на Ближнем Востоке, но и из-за исключения энергоносителей РФ. Поэтому, добавил он, на европейском рынке меньше нефти и газа, чем раньше.

"Поэтому в нынешней ситуации ЕС должен немедленно принять меры. Чтобы предотвратить резкий рост цен во всех сферах в Европе, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей", - сказано в заявлении венгерского министра.

Сийярто убежден, что, если Брюссель не отменит запрет на импорт российской нефти и газа, то это нанесет "чрезвычайно сильный удар" по экономике ЕС. По его словам, это произойдет из-за роста цен на энергоносители вырастут, что повлечет за собой рост всех цен.

"В Европе существует риск резкого роста цен. Брюссель должен немедленно, без идеологических соображений, в интересах европейского народа и европейской экономики принять меры для предотвращения резкого роста цен", - заявил Сийярто.

Последствия войны в Иране для Европы

Напомним, недавно министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизирует дискуссию в ЕС относительно полного запрета российского природного газа.