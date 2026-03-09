ua en ru
Головна » Новини » У світі

Ціни "летять" вгору: конфлікт навколо Ірану змінює ринок газу у Європі

12:01 09.03.2026 Пн
2 хв
Скільки сьогодні коштує природний газ на ринках Європи?
aimg Костянтин Широкун
Ціни "летять" вгору: конфлікт навколо Ірану змінює ринок газу у Європі Фото: конфлікт навколо Ірану змінює ринок газу у Європі (Getty Images)

Ціни на природній газ у Європі продовжують стрімко рости на тлі конфлікту на Близькому Сході. Росту сприяють як пошкодження інфраструктури, так і суттєво ускладнена логістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Британія має запаси газу лише на два дні через війну на Близькому Сході, - Daily Mail

Так, сьогодні, 9 березня, ф'ючерси зросли на цілих 30%, продовживши своє найбільше тижневе зростання з часів енергетичної кризи.

Цей очікуваний крок стався після росту цін на нафту до понад 100 доларів за барель, оскільки ряд великих виробників на Близькому Сході скоротили виробництво, а Ормузька протока фактично залишалася закритою.

Ф'ючерси на американський природний газ також зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Конфлікт США та Ірану не демонструє жодних ознак послаблення, що призводить до більшої невизначеності на енергетичних ринках та посилює інфляційний тиск. Зокрема, це означає, що Європі прийдеться купувати більше ЗПГ, щоб поповнити запаси після зими, змагаючись з покупцями в Азії.

"Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому ланцюжку створення вартості енергії. Ми очікуємо, що перебої з постачанням триватимуть близько трьох місяців", – сказала Флоренс Шміт, енергетичний стратег Rabobank.

За даними аналітиків, ціни на газ все ще значно нижчі за рекордні показники, досягнуті під час енергетичної кризи, і складають близько 64 євро за мегават-годину, порівняно з історичним піком понад 300 євро за мегават-годину.

Тим не менш, вплив конфлікту ризикує змінити динаміку світового газового ринку. Зупинка виробництва зрідженого природного газу у Катарі, ймовірно, усуне більшу частину надлишку, який прогнозували деякі аналітики на цей рік. Окрім того, будь-які перебої у постачанні ЗПГ у Катарі швидко призведуть до дефіциту.

Нова енергетична криза у Європі?

Нагадаємо, днями міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи і знову активізує дискусію в ЄС щодо повної заборони російського природного газу.

Тобто, йдеться про те, що Європа знову може почати повноцінно закуповуватися російським газом, хоча нещодавно країни ЄС остаточно схвалили заборону на імпорт газу з РФ до кінця 2027 року.

Також повідомлялось, що у Британії запасів природного газу вистачаить лише на два дні, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття найбільшого у світі газового об'єкта.

