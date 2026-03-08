Британія має запаси газу лише на два дні через війну на Близькому Сході, - Daily Mail

У Великій Британії запасів природного газу вистачає лише на два дні, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття найбільшого у світі газового об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dayli Mail .

Згідно з новими даними, опублікованими компанією National Gas, у сховищах країни залишилося до 6,7 тисяч ГВт-год (гігават-годин газу), чого вистачить лише на півтора дня споживання. Аналогічна кількість зберігається у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Для порівняння - минулого року було 18 тисяч ГВт-год.

На ситуацію вливає ситуація на Близькому Сході. Зокрема, порушення на газовому ринку частково спричинені майже повним закриттям Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок газу та нафти. З цієї причини частина танкерів із ЗПГ змінюють маршрути і йдуть в Азію, де ціни зараз вищі. Ще один фактор порушень на газовому ринку - зупинка видобутку в деяких регіонах.

Європа на відміну від Британії набагато краще підготовлена до коливань поставок, оскільки запаси газу розраховані на кілька тижнів.

Трейдери користуються цією ситуацією, встановлюючи завищені ціни, оскільки знають, що у Британії немає іншого вибору, як перебити пропозиції європейських конкурентів. Тому Лондон наразі платить найвищу оптову ціну за газ у Європі.

Експерти пояснюють, що країна вразлива через невеликі газові сховища і високу залежність від імпорту. Насамперед - поставок із Норвегії та США.