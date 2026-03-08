ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Британія має запаси газу лише на два дні через війну на Близькому Сході, - Daily Mail

22:55 08.03.2026 Нд
2 хв
Лондон залежний від поставок, за що розплачується тепер по-повній
aimg Едуард Ткач
Британія має запаси газу лише на два дні через війну на Близькому Сході, - Daily Mail Фото: трейдери користуються проблемним становищем Британії (Getty Images)

У Великій Британії запасів природного газу вистачає лише на два дні, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття найбільшого у світі газового об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dayli Mail.

Читайте також: Війна в Ірані спровокувала стрибок цін на газ в Європі: чи подорожчає імпорт для України

Згідно з новими даними, опублікованими компанією National Gas, у сховищах країни залишилося до 6,7 тисяч ГВт-год (гігават-годин газу), чого вистачить лише на півтора дня споживання. Аналогічна кількість зберігається у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Для порівняння - минулого року було 18 тисяч ГВт-год.

На ситуацію вливає ситуація на Близькому Сході. Зокрема, порушення на газовому ринку частково спричинені майже повним закриттям Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок газу та нафти. З цієї причини частина танкерів із ЗПГ змінюють маршрути і йдуть в Азію, де ціни зараз вищі. Ще один фактор порушень на газовому ринку - зупинка видобутку в деяких регіонах.

Європа на відміну від Британії набагато краще підготовлена до коливань поставок, оскільки запаси газу розраховані на кілька тижнів.

Трейдери користуються цією ситуацією, встановлюючи завищені ціни, оскільки знають, що у Британії немає іншого вибору, як перебити пропозиції європейських конкурентів. Тому Лондон наразі платить найвищу оптову ціну за газ у Європі.

Експерти пояснюють, що країна вразлива через невеликі газові сховища і високу залежність від імпорту. Насамперед - поставок із Норвегії та США.

РФ може отримати вигоду через ситуацію на Близькому Сході

Нагадаємо, днями міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи і знову активізує дискусію в ЄС щодо повної заборони російського природного газу.

Тобто, йдеться про те, що Європа знову може почати повноцінно закуповуватися російським газом, хоча нещодавно країни ЄС остаточно схвалили заборону на імпорт газу з РФ до кінця 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Великобританія Близький Схід Газ
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС