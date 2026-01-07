Угорщина відкидає паризькі рішення, які "продовжують війну", - Сійярто

Він заявив, що рішення європейських країн у рамках "Коаліції охочих" у Парижі фактично посилює військову присутність Заходу в Україні та створює ризик прямого зіткнення з Росією.

"Бажаючи побудувати військову присутність в Україні, західноєвропейські країни підвищують загрозу прямої війни проти Росії. На жаль, ми повинні бачити, що сьогодні ця політика Брюсселя та рішення Брюсселя говорять про те, що війну потрібно вести з Росією", - заявив Сійярто.

Він підкреслив, що завдання угорського уряду - захистити угорських громадян і сім’ї від наслідків цієї політики Брюсселя, наголосивши на важливості суверенітету.

"Лише національний уряд Угорщини може захистити країну від війни, яку Брюссель прагне розпочати", - заявив міністр додавши, що Угорщина продовжує підтримувати мирні переговори та консультації на найвищому рівні між США і Росією, відкидаючи "останнє рішення ЄС щодо продовження війни".