Угорщина відкидає паризькі рішення, які "продовжують війну", - Сійярто

Угорський уряд відмовляється підтримувати останні рішення ЄС "про продовження війни в Україні". В МЗС наголосили на пріоритеті захисту угорських громадян та сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини Петера Сійярто.
Він заявив, що рішення європейських країн у рамках "Коаліції охочих" у Парижі фактично посилює військову присутність Заходу в Україні та створює ризик прямого зіткнення з Росією.
"Бажаючи побудувати військову присутність в Україні, західноєвропейські країни підвищують загрозу прямої війни проти Росії. На жаль, ми повинні бачити, що сьогодні ця політика Брюсселя та рішення Брюсселя говорять про те, що війну потрібно вести з Росією", - заявив Сійярто.
Він підкреслив, що завдання угорського уряду - захистити угорських громадян і сім’ї від наслідків цієї політики Брюсселя, наголосивши на важливості суверенітету.
"Лише національний уряд Угорщини може захистити країну від війни, яку Брюссель прагне розпочати", - заявив міністр додавши, що Угорщина продовжує підтримувати мирні переговори та консультації на найвищому рівні між США і Росією, відкидаючи "останнє рішення ЄС щодо продовження війни".
Нагадаємо, що 7 січня в Парижі українські та американські делегації під час чергового раунду переговорів домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові положення плану завершення війни.
Напередодні, 6 січня, у столиці Франції відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили спільне прагнення до стабільного миру та висловили готовність надалі підтримувати Київ - керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначив конкретні домовленості.
Водночас поки немає чіткої відповіді щодо того, чи будуть європейські країни протидіяти новій агресії Росії.
Також Україна веде переговори з партнерами про гарантії безпеки на землі, в повітрі та на морі. При цьому мова про розгортання "ядерної парасольки" не йде.
Очікується, що остаточну позицію щодо термінів надання гарантій безпеки від США буде озвучено під час зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом.