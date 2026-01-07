Венгрия отвергает парижские решения, которые "продолжают войну", - Сийярто

Он заявил, что решение европейских стран в рамках "Коалиции желающих" в Париже фактически усиливает военное присутствие Запада в Украине и создает риск прямого столкновения с Россией.

"Желая построить военное присутствие в Украине, западноевропейские страны повышают угрозу прямой войны против России. К сожалению, мы должны видеть, что сегодня эта политика Брюсселя и решения Брюсселя говорят о том, что войну нужно вести с Россией", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что задача венгерского правительства - защитить венгерских граждан и семьи от последствий этой политики Брюсселя, подчеркнув важность суверенитета.

"Только национальное правительство Венгрии может защитить страну от войны, которую Брюссель стремится начать", - заявил министр добавив, что Венгрия продолжает поддерживать мирные переговоры и консультации на высшем уровне между США и Россией, отвергая "последнее решение ЕС о продолжении войны".