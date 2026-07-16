Угорщина розслідує можливу держзраду Сійярто через зв'язки з РФ, - Мадяр

В Угорщині розпочали офіційне розслідування щодо можливої державної зради колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто через його таємні зв'язки з Кремлем.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі розслідування

Зк інформацією видання, під час пресконференції у четвер, 16 липня, голову уряду Петера Мадяра запитали, чи дійсно правоохоронні органи розслідують контакти Сійярто з Москвою.

"Наскільки я розумію, так", - відповів прем'єр-міністр, утримавшись від детальніших коментарів щодо ходу слідства.

Скандал навколо колишнього очільника МЗС спалахнув після витоку телефонних розмов. На записах чути, як Сійярто детально брифінгує міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про внутрішні зустрічі Європейського Союзу.

Крім того, він пропонував Москві допомогу у пом'якшенні санкцій ЄС та просив російського колегу надати аргументи, які угорська дипломатія могла б використати на засіданнях європейських міністрів.

Сам Петер Сійярто, який цього тижня склав мандат депутата парламенту, щоб очолити відділ зовнішніх зв'язків китайського автогіганта BYD Co, відкидає звинувачення.

Він стверджує, що розмова з Лавровим була "звичайним дипломатичним спілкуванням". Проте чинний прем'єр Петер Мадяр ще раніше наголошував, що оприлюднені записи мають чіткі ознаки державної зради і потребують детального розслідування.

Що відомо про зміну курсу Угорщини

У квітні 2026 року партія Петера Мадяра здобула переконливу перемогу на виборах в Угорщині, випередивши багаторічного прокремлівського лідера Віктора Орбана.

Новий прем'єр-міністр пообіцяв вивести країну з міжнародної ізоляції, повернути її до європейського мейнстріму та відновити репутацію конструктивного члена ЄС та НАТО.