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Скандальний Сійярто вирішив піти з політики

16:32 15.07.2026 Ср
1 хв
Угорський ексміністр вже подав заяву про складання депутатського мандата
aimg Валерій Ульяненко
Скандальний Сійярто вирішив піти з політики Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
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Ексміністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирішив скласти депутатський мандат. Угорський посадовець переходить на роботу до китайського виробника електромобілів BYD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Петера Сійярто у Facebook.

Він розповів, що вже подав офіційну заяву про складання свого депутатського мандата.

Своє рішення Сійярто пояснив тим, що отримав "надзвичайно почесну пропозицію" від однієї з провідних компаній світової економіки.

За словами угорського ексміністра, віднині він працюватиме на посаді керівника, який відповідає за зовнішні зв'язки та розвиток нових напрямів бізнесу в китайській групі компаній BYD.

Нагадаємо, Петер Сійярто неодноразово опинявся в центрі уваги через свої заяви щодо України. Його риторику часто називали антиукраїнською та такою, що збігається з позицією Кремля.

Зазначимо, що сам Сійярто відкидав звинувачення у роботі в інтересах Росії, наголошуючи, що вони не відповідають дійсності.

Перед виборами в Угорщині Сійярто опинився під хвилею критики після повідомлень про витік інформації щодо його переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Після перемоги на парламентських виборах лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Сійярто знищував у Міністерстві закордонних справ документи, пов'язані із санкційною політикою щодо Росії.

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