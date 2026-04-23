Сійярто після "звітувань" перед Лавровим заявив, що ніколи не служив інтересам РФ
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що "ніколи не служив російським інтересам".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Сійярто розповів в інтерв’ю Telex.
У міністра, який залишає свою посаду, запитали, чи можна вважати державною зрадою його діяльність.
"Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", - відповів він.
Крім того, Сійярто наголосив, що Угорщина "виграла" від дешевшої російської енергії.
Він також підкреслив, що те, що його називають проросійським, є образливим, оскільки він "ніколи не служив російським інтересам".
"Звинувачувати когось у зраді - це дуже серйозна справа", - зауважив Сійярто.
"Зливи" розмов Сійярто та Лаврова
Нагадаємо, 31 березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і його російського колеги Сергія Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.
Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.
Пізніше, 8 квітня, Сійярто лише за кілька днів до виборів в Угорщині знову потрапив у скандал через новий витік розмов із Лавровим. У них два міністри обговорюють питання, пов'язані зі вступом України до ЄС, антиросійськими санкціями та іншими темами.
Після цього в Єврокомісії заявили, що вимагають пояснень від Будапешту після нових "зливів" розмов Петера Сійярто та Сергія Лаврова.
Зазначимо, після перемоги на виборах в Угорщині лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Сійярто знищував в МЗС документи, пов'язані з санкціями проти РФ.