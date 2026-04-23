Сійярто після "звітувань" перед Лавровим заявив, що ніколи не служив інтересам РФ

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що "ніколи не служив російським інтересам".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Сійярто розповів в інтерв’ю Telex .

У міністра, який залишає свою посаду, запитали, чи можна вважати державною зрадою його діяльність.

"Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", - відповів він.

Крім того, Сійярто наголосив, що Угорщина "виграла" від дешевшої російської енергії.

Він також підкреслив, що те, що його називають проросійським, є образливим, оскільки він "ніколи не служив російським інтересам".

"Звинувачувати когось у зраді - це дуже серйозна справа", - зауважив Сійярто.

"Зливи" розмов Сійярто та Лаврова

Нагадаємо, 31 березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і його російського колеги Сергія Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.