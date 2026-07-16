Венгрия расследует возможную госизмену Сийярто из-за связей с РФ, - Мадяр

В Венгрии начали официальное расследование по поводу возможной государственной измены бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто из-за его тайных связей с Кремлем.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Подробности расследования

По информации издания, во время пресс-конференции в четверг, 16 июля, главу правительства Петера Мадяра спросили, действительно ли правоохранительные органы расследуют контакты Сийярто с Москвой.

"Насколько я понимаю, да", - ответил премьер-министр, воздержавшись от более подробных комментариев о ходе следствия.

Скандал вокруг бывшего главы МИД вспыхнул после утечки телефонных разговоров. На записях слышно, как Сийярто подробно брифингует министра иностранных дел России Сергея Лаврова о внутренних встречах Европейского Союза.

Кроме того, он предложил Москве помощь в смягчении санкций ЕС и просил российского коллегу предоставить аргументы, которые венгерская дипломатия могла бы использовать на заседаниях европейских министров.

Сам Петер Сийярто, на этой неделе составивший мандат депутата парламента, чтобы возглавить отдел внешних связей китайского автогиганта BYD Co, отвергает обвинения.

Он утверждает, что разговор с Лавровым был "обычным дипломатическим общением". Однако действующий премьер Петер Мадяр еще раньше отмечал, что обнародованные записи имеют четкие признаки государственной измены и требуют детального расследования.

Что известно об изменении курса Венгрии

В апреле 2026 года партия Петера Мадяра добилась убедительной победы на выборах в Венгрии, опередив многолетнего прокремлевского лидера Виктора Орбана.

Новый премьер-министр пообещал вывести страну из международной изоляции, вернуть ее в европейский мейнстрим и восстановить репутацию конструктивного члена ЕС и НАТО.