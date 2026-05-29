Угорщина прагне повернути заморожені мільярди ЄС, але Брюссель не поспішає довіряти Мадяру

07:10 29.05.2026 Пт
2 хв
Від нового прем'єра Угорщини спершу чекають низку реформ
aimg Юлія Маловічко
Угорщина прагне повернути заморожені мільярди ЄС, але Брюссель не поспішає довіряти Мадяру Фото: угорський прем'єр Петр Мадьяр (Getty Images)
Європейська комісія обережно підходить до ініціативи нового угорського прем'єра Петера Мад'яра щодо розблокування заморожених коштів ЄС, навіть попри його наполягання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.

У п'ятницю Мадьяр зустрінеться з президентом Комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб досягти прориву у вивільненні мільярдів євро, заблокованих через порушення законодавства ЄС під час перебування при владі колишнього лідера Віктора Орбана.

Але чиновники ЄС приватно попереджають, що процес далеко не такий простий, як свідчать оптимістичні публічні заяви Мадьяра.

Хоча угода щодо деяких елементів, ймовірно, буде досягнута в п'ятницю, повідомив представник Комісії виданню POLITICO, вони застерігають, що робота над складнішими питаннями продовжиться.

Брюссель має три основні занепокоєння: неминуче рішення суду щодо попереднього виділення Комісією коштів Угорщині; чи зможе Угорщина швидко провести реформи, не спричинивши конституційної кризи; та приклад Польщі, де гроші ЄС були виділені після зміни уряду, але ключові реформи застопорилися.

Як пише видання, безпосередній ризик стоїть перед Європейським судом, який, як очікується, найближчими тижнями винесе рішення щодо рішення Комісії від 2023 року про вивільнення близько 10 мільярдів євро заморожених коштів Угорщині.

Нагадаємо, 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця "Тиса" Петера Мадьяра обрали новим прем'єр-міністром країни.

Як відомо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Віктор Орбан програв після тривалого періоду правління країною, а уряд очолив Петер Мадяр.

Євросоюз Угорщина
На дах будинку в Румунії впав дрон РФ, - румунське Міноборони
