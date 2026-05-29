ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На дах будинку в Румунії впав дрон РФ, - румунське Міноборони

05:35 29.05.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку і що зробила Румунія?
aimg Едуард Ткач
На дах будинку в Румунії впав дрон РФ, - румунське Міноборони Фото: країна на тлі атаки РФ по Україні підняла в небо авіацію (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч з 28 на 29 росіяни вкотре здійснили атаку дронами по Україні. Один із безпілотників залетів у Румунію і впав на дах житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Румунії.

Читайте також: Російський дрон знову залетів у Румунію під час нічної атаки на Україну

У міністерстві розповіли, що цієї ночі росіяни відновили дронові атаки по цивільних та інфраструктурних об'єктах в Україні, які розташовані в районі річкового кордону з Румунією. Але під час атаки один із дронів порушив повітряний простір країни НАТО.

"Безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії, що відстежувався радаром у південній частині міста Галац, і врізався в дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа. На місці працюють спеціалізовані групи з IGSU та інших структур МЗС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції", - ідеться в публікації.

У відомстві додали, що їхні радари виявили дрони, які летіли поблизу повітряного простору країни. У зв'язку з цим Румунія о 01:19 підняла в небо два винищувачі F-16 і вертоліт IAR 330 SOCAT.

"Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги", - додали на сайті.

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі ЗМІ повідомили, що в румунському місті Галац прогримів вибух. Це сталося після того, як на житловий будинок упав безпілотник. На той момент були лише припущення, що це російський дрон.

Інформацію про інцидент підтвердили і в Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, що внаслідок падіння дрона загорілася квартира на 10-му поверсі, а також постраждали двоє людей. Незабаром рятувальники загасили пожежу, а постраждалим надали допомогу на місці.

Все це сталося в той момент, коли росіяни активно атакували дронами Одеську область.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Румунія Війна в Україні
Новини
У Румунії дрон влучив у житловий будинок у момент атаки РФ по Україні
У Румунії дрон влучив у житловий будинок у момент атаки РФ по Україні
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни