Венгрия стремится вернуть замороженные миллиарды ЕС, но Брюссель не спешит доверять Мадьяру
Европейская комиссия осторожно подходит к инициативе нового венгерского премьера Петера Мадьяра по разблокированию замороженных средств ЕС, даже несмотря на его настояния.
В пятницу Мадьяр встретится с президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы достичь прорыва в высвобождении миллиардов евро, заблокированных из-за нарушения законодательства ЕС во время пребывания у власти бывшего лидера Виктора Орбана.
Но чиновники ЕС частно предупреждают, что процесс далеко не так прост, как свидетельствуют оптимистичные публичные заявления Мадьяра.
Хотя соглашение по некоторым элементам, вероятно, будет достигнуто в пятницу, сообщил представитель Комиссии изданию POLITICO, они предостерегают, что работа над более сложными вопросами продолжится.
Брюссель имеет три основных беспокойства: неизбежное решение суда относительно предыдущего выделения Комиссией средств Венгрии; сможет ли Венгрия быстро провести реформы, не вызвав конституционного кризиса; и пример Польши, где деньги ЕС были выделены после смены правительства, но ключевые реформы застопорились.
Как пишет издание, непосредственный риск стоит перед Европейским судом, который, как ожидается, в ближайшие недели вынесет решение касаемо решения Комиссии от 2023 года о высвобождении около 10 миллиардов евро замороженных средств Венгрии.
Напомним, 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором лидера партии-победителя "Тиса" Петера Мадьяра избрали новым премьер-министром страны.
Как известно, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Виктор Орбан проиграл после длительного периода правления страной, а правительство возглавил Петер Мадьяр.