Венгрия стремится вернуть замороженные миллиарды ЕС, но Брюссель не спешит доверять Мадьяру

07:10 29.05.2026 Пт
2 мин
От нового премьера Венгрии сначала ждут ряд реформ
aimg Юлия Маловичко
Венгрия стремится вернуть замороженные миллиарды ЕС, но Брюссель не спешит доверять Мадьяру Фото: венгерский премьер Петр Мадьяр (Getty Images)
Европейская комиссия осторожно подходит к инициативе нового венгерского премьера Петера Мадьяра по разблокированию замороженных средств ЕС, даже несмотря на его настояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

В пятницу Мадьяр встретится с президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы достичь прорыва в высвобождении миллиардов евро, заблокированных из-за нарушения законодательства ЕС во время пребывания у власти бывшего лидера Виктора Орбана.

Но чиновники ЕС частно предупреждают, что процесс далеко не так прост, как свидетельствуют оптимистичные публичные заявления Мадьяра.

Хотя соглашение по некоторым элементам, вероятно, будет достигнуто в пятницу, сообщил представитель Комиссии изданию POLITICO, они предостерегают, что работа над более сложными вопросами продолжится.

Брюссель имеет три основных беспокойства: неизбежное решение суда относительно предыдущего выделения Комиссией средств Венгрии; сможет ли Венгрия быстро провести реформы, не вызвав конституционного кризиса; и пример Польши, где деньги ЕС были выделены после смены правительства, но ключевые реформы застопорились.

Как пишет издание, непосредственный риск стоит перед Европейским судом, который, как ожидается, в ближайшие недели вынесет решение касаемо решения Комиссии от 2023 года о высвобождении около 10 миллиардов евро замороженных средств Венгрии.

Напомним, 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором лидера партии-победителя "Тиса" Петера Мадьяра избрали новым премьер-министром страны.

Как известно, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Виктор Орбан проиграл после длительного периода правления страной, а правительство возглавил Петер Мадьяр.

На крышу дома в Румынии упал дрон РФ, - румынское Минобороны
