Венгрия стремится вернуть замороженные миллиарды ЕС, но Брюссель не спешит доверять Мадьяру

Европейская комиссия осторожно подходит к инициативе нового венгерского премьера Петера Мадьяра по разблокированию замороженных средств ЕС, даже несмотря на его настояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO .

В пятницу Мадьяр встретится с президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы достичь прорыва в высвобождении миллиардов евро, заблокированных из-за нарушения законодательства ЕС во время пребывания у власти бывшего лидера Виктора Орбана.

Но чиновники ЕС частно предупреждают, что процесс далеко не так прост, как свидетельствуют оптимистичные публичные заявления Мадьяра.

Хотя соглашение по некоторым элементам, вероятно, будет достигнуто в пятницу, сообщил представитель Комиссии изданию POLITICO, они предостерегают, что работа над более сложными вопросами продолжится.

"Конечно, вы не можете требовать реформирования страны за одну ночь, поэтому мы не ожидаем соглашения по всему, что-то будет договорено, а над некоторыми другими вещами мы продолжим работать", - сказал анонимный чиновник ЕС.

Брюссель имеет три основных беспокойства: неизбежное решение суда относительно предыдущего выделения Комиссией средств Венгрии; сможет ли Венгрия быстро провести реформы, не вызвав конституционного кризиса; и пример Польши, где деньги ЕС были выделены после смены правительства, но ключевые реформы застопорились.