Мадяр розкрив позицію Угорщини щодо зброї Україні

Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не постачатиме зброю Україні, попри поступове потепління у відносинах між країнами після зміни влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем’єра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

У своєму дописі він повідомив, що провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. За його словами, Угорщина знову стане "надійним партнером" Альянсу.

Також сторони обговорили участь угорських військових у миротворчій місії НАТО в Косово та підготовку до саміту Альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Водночас Мадяр наголосив, що позиція Будапешта щодо військової допомоги Україні залишається незмінною.

"Я повідомив пана Генерального секретаря, що Угорщина не надсилатиме ні зброї, ні бойової техніки до російсько-української війни", - написав він.

Відносини України та Угорщини

За часів прем’єрства Віктора Орбана Угорщина неодноразово блокувала рішення ЄС та НАТО щодо підтримки України, а також виступала проти постачання зброї Києву.

Втім після приходу до влади Петера Мадяра риторика Будапешта щодо України дещо змінилася. Зокрема, новий прем’єр визнав, що Україна є жертвою російської агресії та має право захищати свою територіальну цілісність.