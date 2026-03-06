ua en ru
Угорщина назвала "причину" затримки інкасаторів Ощадбанку і не пускає до них консулів

12:02 06.03.2026 Пт
2 хв
Україна вимагає їхнього негайного звільнення
aimg Ірина Глухова
Угорщина назвала "причину" затримки інкасаторів Ощадбанку і не пускає до них консулів Фото: Угорщина назвала "причину" затримки інкасаторів Ощадбанку (Getty Images)

Угорщина досі не дозволила українським консулам відвідати семеро інкасаторів Ощадбанку, затриманих у Будапешті, і назвала причину їхнього затримання.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в X (Twitter).

Читайте також: Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга

Що заявив Сибіга

"Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень", - заявив глава МЗС.

Він наголосив, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення, а також готує подальші дії, в тому числі на рівні Європейського Союзу.

Угорщина назвала причину захоплення

За інформацією Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV), 5 березня 2026 року семеро громадян України, серед яких колишній генерал української розвідки, а також два броньовані інкасатори, були затримані під час перевезення з Австрії до України приблизно 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

У NAV заявили, що "проводять кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей".

У відомстві повідомили, що буцімто "одразу ж повідомила про початок процедури українську консульську службу, проте до цього моменту від консульської служби не надійшло жодної відповіді".

Раніше повідомлялося, що угорські силовики помістили викрадені інкасаторські автомобілі до Антитерористичного центру Угорщини.

Варто зазначити, що ця структура раніше вже брала участь у провокаціях проти України за режиму премʼр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав дії угорської влади "захопленням заручників та державним тероризмом".

