Угорщина назвала "причину" затримки інкасаторів Ощадбанку і не пускає до них консулів

Угорщина досі не дозволила українським консулам відвідати семеро інкасаторів Ощадбанку, затриманих у Будапешті, і назвала причину їхнього затримання.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в X (Twitter).

Що заявив Сибіга

"Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень", - заявив глава МЗС.

Він наголосив, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення, а також готує подальші дії, в тому числі на рівні Європейського Союзу.

Угорщина назвала причину захоплення

За інформацією Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV), 5 березня 2026 року семеро громадян України, серед яких колишній генерал української розвідки, а також два броньовані інкасатори, були затримані під час перевезення з Австрії до України приблизно 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

У NAV заявили, що "проводять кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей".

У відомстві повідомили, що буцімто "одразу ж повідомила про початок процедури українську консульську службу, проте до цього моменту від консульської служби не надійшло жодної відповіді".