НБУ зробив заяву після затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

Нацбанк України відреагував на викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині та вимагає пояснень від угорської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку України у Telegram .

За інформацією Ощадбанку, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.

"У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв'язок відсутній", - йдеться у повідомленні.

За даними GPS, інкасаторські автомобілі можуть перебувати в центрі Будапешта.

Як зазначили в НБУ, інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів у межах міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк".

Вантаж, за інформацією банку, був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та чинних європейських митних процедур.

У Нацбанку наголосили, що вимагають від влади Угорщини негайного звільнення громадян України, а також офіційного пояснення причин затримання.

Крім того, НБУ наполягає на наданні інформації про місце перебування інкасаторських автомобілів та вантажу.