Венгрия назвала "причину" задержания инкассаторов Ощадбанка и не пускает к ним консулов

Венгрия до сих пор не позволила украинским консулам посетить семерых инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Будапеште, и назвала причину их задержания.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X ( Twitter).

Что заявил Сибига

"Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина требует их немедленного освобождения, а также готовит дальнейшие действия, в том числе на уровне Европейского Союза.

Венгрия назвала причину захвата

По информации Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV), 5 марта 2026 года семь граждан Украины, среди которых бывший генерал украинской разведки, а также два бронированных инкассатора, были задержаны при перевозке из Австрии в Украину примерно 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

В NAV заявили, что "проводят уголовное производство по подозрению в отмывании денег".

В ведомстве сообщили, что якобы "сразу же сообщила о начале процедуры украинскую консульскую службу, однако до этого момента от консульской службы не поступило никакого ответа".