Куди Угорщина відвезла викрадені інкасаторські авто Ощадбанку: джерело РБК-Україна назвало місце

Інкасаторські автівки державного Ощадбанку, які перевозили десятки мільйонів доларів і раніше зникли в Угорщині, нині знаходяться на території Антитерористичного центру цієї країни.

За словами співрозмовника, інкасаторські автівки перебувають на території Антитерористичного центру Угорщини - силової структури, яка підпорядковується угорському Міністерству внутрішніх справ.

Що відомо про викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Раніше в Ощадбанку повідомили, що сьогодні, 5 березня 2026 року, два автомобілі інкасаторської служби банку, які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.

Автівки, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, вдалося встановити за участі представників українського посольства в Будапешті та Міністерства закордонних справ України.

Водночас доля семи співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, досі залишається невідомою.

У ніч на 6 березня Національний банк України виступив з офіційною заявою, звинувативши угорську владу у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що фактично йдеться про українських заручників режиму угорського прем’єра Віктора Орбана. Він закликав Будапешт негайно звільнити працівників банку і повернути захоплене майно.

Варто зазначити, що Антитерористичний центр Угорщини раніше вже залучали до дій, які викликали критику з боку України. Зокрема, його використовували під час затримання та видворення українського ексдипломата.