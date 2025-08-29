Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел: Сікорський відповів Сійярто

Що передувало

Вчора міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто емоційно відреагував на критику України та Польщі через рішення Будапешта накласти санкції на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

У відповідь на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який зазначив, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський очільник МЗС закликав Київ "не втягувати Угорщину у війну". Сійярто заявив що "це не наша війна" і що угорський уряд не несе за неї відповідальності.

"Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну!", - написав Сійярто.

Таку ж позицію він висловив і щодо міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який запросив "Мадяра" до Польщі на тлі скандальних санкцій Угорщини.

Угорщина заборонила "Мадяру" в'їзд до країни

Вчора стало відомо, що Угорщина заборонила в'їзд командувачу Силами безпілотних систем Роберту Бровді. Причиною назвали удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, "Мадяру" заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Сам Бровді порадив Сійярто "засунути в дупу санкції та обмеження на відвідування Угорщини".