Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі на тлі скандальних санкцій Угорщини

Четвер 28 серпня 2025 19:13
Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі на тлі скандальних санкцій Угорщини Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді запросили до Польщі після того, як йому заборонили приїжджати в Угорщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.

Сікорський звернув увагу, що Угорщина заборонила в'їзд етнічному угорцю "Мадяру" в той момент, поки російські ракети сіють смерть у Києві.

"Командир "Мадяр": якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина не пускає, будь ласка, приїжджайте до нас у Польщу", - зазначив міністр.

Скандальне рішення Угорщини

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна забороняє в'їзд українському командиру, який "був причетний" до ударів по нафтопроводу "Дружба". Також голова МЗС стверджував, що українському захиснику було заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони.

Як уточнив пізніше політичний директор угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан, ідеться про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

"Мадяр" уже відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи таке рішення Будапешта, наголосив, що це спроба дискредитації представників угорської громади в Україні.

Польща Угорщина Сили безпілотних систем Війна в Україні
