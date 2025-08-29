Венгрия может получать нефть из нероссийских источников: Сикорский ответил Сийярто

Что предшествовало

Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально отреагировал на критику Украины и Польши из-за решения Будапешта наложить санкции на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

В ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией", венгерский глава МИД призвал Киев "не втягивать Венгрию в войну". Сийярто заявил, что "это не наша война" и венгерское правительство не несет за нее ответственности.

"Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну!", - написал Сийярто.

Такую же позицию он высказал и в отношении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пригласил "Мадяра" в Польшу на фоне скандальных санкций Венгрии.

Венгрия запретила "Мадяру" въезд в страну

Вчера стало известно, что Венгрия запретила въезд командующему Силами беспилотных систем Роберту Бровди. Причиной назвали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" запретили въезд в Шенгенскую зону.

Сам Бровди посоветовал Сийярто "засунуть в задницу санкции и ограничения на посещение Венгрии".