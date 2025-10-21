Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сіярто

Угорщина не буде перешкоджати затвердженню 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Він спростував чутки про ймовірність блокування нового пакета санкцій у контексті майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.
"Ми не маємо жодних планів блокувати його (пакет. - ред.). Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам", - зазначив Сіярто.
У відповідь на запитання видання, чи брав він участь в обговоренні наступного пакета санкцій проти Росії, міністр сказав, що "не долучається до божевільних речей".
"Санкційна політика ЄС зазнала краху, адже війна Росії проти України триває", - додав Сіярто.
У вересні Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії.
У новому пакеті обмежень Брюссель пропонує посилити тиск на Москву в трьох ключових напрямах для Кремля - енергетиці, фінансовому секторі та сфері торгівлі.
Зокрема, передбачається введення до до 1 січня 2027 року повної заборони на імпорт російського газу до країн ЄС.
Водночас, у Брюсселі розуміють, що проросійські уряди Угорщини та Словаччини, можуть спробувати заблокувати новий пакет обмежень.
Для запобігання цьому сценарію, Єврокомісія висунула новий механізм голосування, що позбавить Будапешт і Братиславу можливості заблокувати рішення.
Після деяких вагань, наприкінці минулого тижня Австрія погодилась на ухвалення нового пакета ЄС проти Росії.
Єврокомісія планує затвердити 19-й пакет санкцій цього тижня.