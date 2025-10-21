Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сіярто

Він спростував чутки про ймовірність блокування нового пакета санкцій у контексті майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

"Ми не маємо жодних планів блокувати його (пакет. - ред.). Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам", - зазначив Сіярто.

У відповідь на запитання видання, чи брав він участь в обговоренні наступного пакета санкцій проти Росії, міністр сказав, що "не долучається до божевільних речей".

"Санкційна політика ЄС зазнала краху, адже війна Росії проти України триває", - додав Сіярто.