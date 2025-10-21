UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сіярто

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Угорщина не буде перешкоджати затвердженню 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Він спростував чутки про ймовірність блокування нового пакета санкцій у контексті майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

"Ми не маємо жодних планів блокувати його (пакет. - ред.). Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам", - зазначив Сіярто.

У відповідь на запитання видання, чи брав він участь в обговоренні наступного пакета санкцій проти Росії, міністр сказав, що "не долучається до божевільних речей".

"Санкційна політика ЄС зазнала краху, адже війна Росії проти України триває", - додав Сіярто.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

У вересні Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії.

У новому пакеті обмежень Брюссель пропонує посилити тиск на Москву в трьох ключових напрямах для Кремля - енергетиці, фінансовому секторі та сфері торгівлі.

Зокрема, передбачається введення до до 1 січня 2027 року повної заборони на імпорт російського газу до країн ЄС.

Водночас, у Брюсселі розуміють, що проросійські уряди Угорщини та Словаччини, можуть спробувати заблокувати новий пакет обмежень.

Для запобігання цьому сценарію, Єврокомісія висунула новий механізм голосування, що позбавить Будапешт і Братиславу можливості заблокувати рішення.

Після деяких вагань, наприкінці минулого тижня Австрія погодилась на ухвалення нового пакета ЄС проти Росії.

Єврокомісія планує затвердити 19-й пакет санкцій цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяСанкції проти Росії