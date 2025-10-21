Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

Он опроверг слухи о вероятности блокирования нового пакета санкций в контексте предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Мы не имеем никаких планов блокировать его (пакет. - ред.). Нам удалось изъять все меры, которые бы противоречили нашим национальным интересам", - отметил Сийярто.

В ответ на вопрос издания, принимал ли он участие в обсуждении следующего пакета санкций против России, министр сказал, что "не приобщается к безумным вещам".

"Санкционная политика ЕС потерпела крах, ведь война России против Украины продолжается", - добавил Сийярто.