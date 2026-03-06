Угоди не буде. Трамп зажадав від Ірану повної капітуляції

Президент США підкреслив, що не буде жодної угоди з Іраном, "окрім безумовної капітуляції".

"Після цього, а також після вибору великого і прийнятного лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше", - йдеться у заяві Трампа.

Операція Ізраїлю та США проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.

В четвер, 5 березня, Ізраїль повідомив, що переходить до наступного етапу війни проти Ірану. Зокрема, армія Ізраїлю посилить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.

Водночас Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. Президент США повідомив, що у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".