Угода про виробництво дронів: Стефанішина анонсувала візит української команди до США

США, Середа 24 вересня 2025 15:54
Угода про виробництво дронів: Стефанішина анонсувала візит української команди до США Фото: посол України в США Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Українська команда наприкінці вересня відправиться до Сполучених Штатів, щоб провести там переговори щодо спільного виробництва озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол України в США Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю для телемарафону.

Обговорюватися під час візиту буде юридична частина угоди про спільне українсько-американське виробництво зброї, в тому числі можливість його виробництва для продажу в інші країни.

Стефанішина підтвердила, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом питання військового співробітництва між Києвом та Вашингтоном активно та детально обговорювалося.

"Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями та дав позитивні сигнали", - запевнила вона.

Вже 30 вересня українська команда може приїхати до США, щоб провести переговори. США зацікавлені у багатьох видах українського озброєння, в першу чергу в дронах.

“До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США”, - додала Стефанішина.

Зазначимо, трохи раніше секретар Ради безпеки та оборони України Рустем Умеров підтвердив, що Україна та США провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами.

Угоди про зброю

Нагадаємо, ще 18 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Україна та США планують підписати "дрон діл" (drone-deal). Це велика угода, яка стосується виробництва безпілотників в інтересах Сполучених Штатів та України.

Під час розмови наприкінці липня між Зеленським та Трампом останній висловив зацікавлення українськими дронами й заявив, що його країна не проти їх закуповувати. А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що Україна буде продавати США дрони власної розробки.

