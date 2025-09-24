Угода про виробництво дронів: Стефанішина анонсувала візит української команди до США

Українська команда наприкінці вересня відправиться до Сполучених Штатів, щоб провести там переговори щодо спільного виробництва озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна , про це посол України в США Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю для телемарафону.

Обговорюватися під час візиту буде юридична частина угоди про спільне українсько-американське виробництво зброї, в тому числі можливість його виробництва для продажу в інші країни.

Стефанішина підтвердила, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом питання військового співробітництва між Києвом та Вашингтоном активно та детально обговорювалося.

"Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями та дав позитивні сигнали", - запевнила вона.

Вже 30 вересня українська команда може приїхати до США, щоб провести переговори. США зацікавлені у багатьох видах українського озброєння, в першу чергу в дронах.

“До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США”, - додала Стефанішина.