Трамп висловив зацікавленість в українській зброї: Зеленський розповів, у якій саме

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Натомість Україна потребує систем протиповітряної оборони. Тому інтереси щодо зброї є в обох сторін.

Президент розповів про свою телефонну розмову з Трампом та підтвердив, що обговорювалися питання створення "повітряного щита" над Україною.

"Ми говорили з президентом Трампом, і я сказав йому: "Я вас дуже прошу, обговорімо стратегічний повітряний щит для України". Йдеться не лише про системи Patriot, є багато інших речей. Ми багато чого виробляємо самі. Ми багато робимо для захисту нашого неба і наших людей", - сказав Зеленський.

Окрім того, додав президент України, Трамп несподівано висловив зацікавленість в українських безпілотниках. Американський лідер заявив, що США були б не проти купувати дрони українського виробництва.

"Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - зазначив Зеленський.